Вестник Кавказа

Для наблюдения за выборами зарегистрировались 36 организаций в Грузии

Для наблюдения за выборами зарегистрировались 36 организаций в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии продолжается подготовка к парламентским выборам. На сегодняшний день регистрацию для наблюдения за выборами прошли 36 местных организаций.

Для наблюдения за выборами в парламент Грузии зарегистрировались 36 местных организации. Об этом рассказали 13 сентября в Центризбиркоме страны.

Регистрация местных наблюдателей продлится до 21 октября. После этого ЦИК обнародует число наблюдателей от каждой организации.

На сегодняшний день от каждой местной организации на избирательном участке может одновременно находиться лишь один наблюдатель.

Напомним, очередные выборы в парламент пройдут в республике в конце октября. Они запланированы на 26-е число.

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