Дагестан нарастил производство в отрасли промыслов

В Дагестане выросло производство в отрасли народных художественных промыслов. Наиболее популярными промыслами стали изделия из серебра и художественно оформленное оружие.

По итогам 2023 года отрасль народно-художественных промыслов (НХП) в Дагестане продемонстрировала внушительный рост в объеме производства - на 6% по сравнению с предыдущим периодом. Общая выручка от продаж народно-художественных изделий превысила 900 млн рублей, что свидетельствует о значительном вкладе данного сектора в экономику региона.

"Дагестан является лидером среди регионов России по количеству сохранившихся разнообразных народных художественных промыслов. Общий объем производства изделий народных художественных промыслов в 2023 году составил сумму 907,5 млн рублей, что на 53 млн рублей больше, чем в 2022 году"

– министр по туризму и НХП региона Эмин Мерданов

Наиболее востребованными продуктами народно-художественных промыслов стали изделия из серебра и художественно оформленное оружие.

Особенно стоит отметить, что изделия из серебра давно славятся своей уникальностью и неповторимым дизайном. Местные ювелиры используют традиционные техники и узоры, передаваемые из поколения в поколение, что делает каждое изделие по-настоящему ценным и уникальным.

Анализируя динамику развития народно-художественных промыслов в Дагестане, можно с уверенностью сказать, что этот сектор экономики демонстрирует стабильный и перспективный рост. Сочетание традиций, мастерства и внимания к деталям позволяет мастерам региона не только сохранять культурное наследие, но и успешно конкурировать на рынке современных художественных изделий.