Кубачинская башня в Дагестане стала популярнее у туристов

Дагестан продолжает бить рекорды по посещаемости туристических объектов – всего за июнь-июль Кубачинская башня привлекла больше путешественников, чем за все лето 2023 года.

За первые два летних месяца Кубачинская башня в Дагестане привлекла более 2,3 тыс туристов, что на 20% больше прошлогоднего показателя, рассказал руководитель села Кубачи Абдусалам Куртаев.

"Ежедневно Кубачинскую башню в летний сезон посещают от 40 до 60 туристов. За два месяца мы насчитали больше 2,5 тыс. человек. К примеру, за весь прошлый летний сезон музей посетило не более 2 тыс человек. Если бы дороги в наше село были более доступными, то турпоток увеличился бы в разы"

- Абдусалам Куртаев

Кубачинская башня в Дагестане

Кубачинская башня – главная достопримечательность села Кубачи. Она находится на первом месте в каждом списке туристов, посещающих регион, передал Куртаев РБК.

Ранее она выполняла функцию сторожевой башни, сейчас памятник истории – это хотя и самодеятельный, но полноценный музей с этнографическим профилем. В нем собраны различные старинные артефакты, которыми занимается хранитель. Туристы могут осмотреть экспозицию в сопровождении экскурсовода.

Местные жители рекомендуют посещать башню в ясную и солнечную погоду, так как со смотровой площадки открывается незабываемый вид.

Стоимость посещения Кубачинской башни небольшая – всего 100 рублей, однако она и то не является обязательной.