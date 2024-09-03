Дагестан наращивает сотрудничество с Индией

В Махачкале прошла встреча властей Дагестана с делегацией из Индии. Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в различных сферах.

В Дагестан прибыла делегация из Индии, которая провела переговоры с представителями дагестанского руководства, пишет пресс-служба Агентства по предпринимательству РД.

В переговорах участвовали замглавы правительства Дагестана Ризван Газимагомедова, руководитель Агентства Гусейн Гусейнов и представители дагестанского бизнеса.

Делегацию из Индии возглавил почетный консул России в Тривандраме Ратиш Наир.

Отмечается, что Индия заявила о готовности развивать сотрудничество в различных сферах. На встрече также говорилось о развитии связей в рамках коридора "Север-Юг".

Стороны также отметили положительную динамику товарооборота между Дагестаном и Индией. Так, в первом квартале текущего года он вырос на 88%.