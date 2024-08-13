Экспортным потенциалом похвастался Дагестан

В Дагестане заявили, что в августе состоялись мероприятия, направленные на развитие экспорта. Там отметили, что республику посетили делегации из Азербайджана и Турции.

Замглавы Центра поддержки экспорта Дагестана Арсен Меджидов рассказал о проведении в республике мероприятий по развитию экспортной деятельности.

Он отметил, что в августе Дагестан посетили бизнес-делегации из Азербайджана и Турции.

Меджидов заявил, что в рамках визита гостей из Азербайджана был запущен транспортно-логистический центр, а также обсуждены возможности реализации проектов в садоводстве.

Турецкой делегации показали местные предприятия. Кроме того, обсуждались перспективы импорта промышленной и пищевой продукции.