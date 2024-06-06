Дагестан и Азербайджан объединяются в садоводстве

Дагестан и Азербайджан открыли совместное предприятие S.R.Plast. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с организацией ISFA.
Церемония открытия совместного дагестано-азербайджанского предприятия S.R.Plast прошла в Дагестане. Она представляет из себя транспортно-логистический агроцентр.
К созданию компании Дагестан и Азербайджан приступили после договоренностей, подписанных на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
В церемонии участвовали замглавы правительства Дагестана Ризван Газимагомедов, руководитель Дербентского района Мавсум Рагимов учредитель S.R.Plast Рамин Сейфуллаев.
Сразу же после открытия компания заключила соглашение о сотрудничестве с представителями азербайджанской организации ISFA.
Стороны договорились совместно развивать проекты в области садоводства - создание питомника саженцев, закладка садов на площади 53 га.