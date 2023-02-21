Азербайджан и Дагестан обсудили развитие "Север-Юга"

Власти Азербайджанской Республики и Дагестана в рамках экономического форума обсудили развитие международного коридора "Север-Юг" и отметили успешность этого проекта.

В рамках экономического форума, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге представители властей Азербайджана и Дагестана подняли вопрос усовершенствования международного транспортного коридора "Север-Юг". Информацию об этом распространила пресс-служба правительства Дагестана.

Сообщается, что встреча состоялась между главой правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и зампремьером АР Шахином Мустафаевым.

Азербайджанская сторона отметила положительное развитие совместной работы по этому проекту.

"Шахин Мустафаев отметил успешное развитие двусторонних связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Подчеркнуто, что усилиями президентов двух стран межгосударственные отношения достигли уровня стратегического партнёрства"

– пресс-служба правительства Дагестана

В пресс-службе отметили, что в прошлом году между Дагестаном и Азербайджаном был подписан договор о развитии сотрудничества по различным направлениям, который сейчас с успехом реализуется. План сотрудничество будет действовать до 2025 года.