Жара увеличила падеж бройлерных кур в Крыму

Этим летом в Крыму был отмечен повышенный падеж молодняка бройлерных кур, причина кроется в беспрецедентной жаре, рассказал глава Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) Владимир Паштецкий.
Гипертермия сельскохозяйственных животных и птицы, возникающая на фоне аномальной 40-градусной жары, становится актуальной проблемой.
"Перегревание сопровождается снижением потребления кормов и соответственно, продуктивности, репродуктивных функций, расстройствами нервной деятельности и повышением смертности молодняка... Стандартный падеж бройлеров мясных кроссов 5-6%. Увеличение падежа при жаре на 5 - 10% увеличивает нормативные данные с 5-6% до 6-7%"
– ученый
По его словам, животноводы в этом году внесли некоторые изменения, чтобы облегчить жизнь животных. Так, моцион и выпас были смещены на утро и вечер, когда не так жарко, а стрижку овец провели еще весной, так что жаркую погоду они могли переносить проще, передает ТАСС.