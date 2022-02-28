Вестник Кавказа

Жара увеличила падеж бройлерных кур в Крыму

Жара увеличила падеж бройлерных кур в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крымские куры не вынесли аномальной летней жары. Падеж молодняка увеличился летом. Погода в 2024 году негативно сказывается на птицеводстве.

Этим летом в Крыму был отмечен повышенный падеж молодняка бройлерных кур, причина кроется в беспрецедентной жаре, рассказал глава Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) Владимир Паштецкий.

Гипертермия сельскохозяйственных животных и птицы, возникающая на фоне аномальной 40-градусной жары, становится актуальной проблемой.

"Перегревание сопровождается снижением потребления кормов и соответственно, продуктивности, репродуктивных функций, расстройствами нервной деятельности и повышением смертности молодняка... Стандартный падеж бройлеров мясных кроссов 5-6%. Увеличение падежа при жаре на 5 - 10% увеличивает нормативные данные с 5-6% до 6-7%"

– ученый

По его словам, животноводы в этом году внесли некоторые изменения, чтобы облегчить жизнь животных. Так, моцион и выпас были смещены на утро и вечер, когда не так жарко, а стрижку овец провели еще весной, так что жаркую погоду они могли переносить проще, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

Ингушский птицекомплекс &quot;Южный&quot; в этом году заработает на полную мощь

Ингушский птицекомплекс "Южный" в этом году заработает на полную мощь

Ставропольских кур спасают от птичьего гриппа

Ставропольских кур спасают от птичьего гриппа

Птичий грипп угрожает поднять цены на яйца на Ставрополье

Птичий грипп угрожает поднять цены на яйца на Ставрополье

Цены на яйца: когда они подешевеют в России?

Цены на яйца: когда они подешевеют в России?

Россия и Казахстан могут объединиться против &quot;ножек Буша&quot;

Россия и Казахстан могут объединиться против "ножек Буша"

Ингушетия обеспечит себя собственными комбикормами

Ингушетия обеспечит себя собственными комбикормами

Власти Ингушетии поддержат владельцев личных подсобных хозяйств

Власти Ингушетии поддержат владельцев личных подсобных хозяйств

СМИ: павлодарские птицефабрики уличили в ценовом сговоре

СМИ: павлодарские птицефабрики уличили в ценовом сговоре

Обзор СМИ Кавказа 21 - 27 февраля

Обзор СМИ Кавказа 21 - 27 февраля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы