Министр: россияне сталкиваются с ожирением на 40 млн

Мурашко заявил, что более четверти россиян страдают ожирением. Речь идет о 40 млн жителей России, отметил министр здравоохранения.

В России ситуация с ожирением остается одной из самых острых проблем общественного здоровья. Согласно данным, около 40 миллионов россиян страдают избыточным весом. Ожирение является фактором риска для развития многих заболеваний, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

"У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем - сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть. Врачи этому должны уделять внимание"

– министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Существует множество причин, способствующих распространению ожирения среди населения России. Одной из основных проблем является изменение образа жизни. С увеличением уровня экономического развития страны, снижением физической активности и изменением пищевой культуры люди стали более склонны к потреблению высококалорийной пищи и сидячему образу жизни. Это ведет к неравномерности в распределении жировой ткани в организме и, как следствие, к развитию ожирения.

Профилактика ожирения играет важную роль в борьбе с этой проблемой. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул необходимость проведения масштабной работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения. Это включает в себя информационные кампании, проведение занятий по физической культуре и спорту, а также популяризацию здорового питания.

Помимо этого, важно также развивать систему медицинской помощи и консультирования для людей, страдающих избыточным весом. Специалисты должны помогать пациентам улучшить свой образ жизни, правильно питаться, вести активный образ жизни и снизить риск развития осложнений, связанных с ожирением.