Этноквест "Связь поколений" организуют в Дагестане

В Каспийске проведут этноквест "Связь поколений". Участники должны будут пройти 9 заданий за минимальное время. Локации связаны с городскими объектами.
В Каспийске 17 сентября состоится городской этноквест "Связь поколений", в нем будут участвовать местные школьники, сообщает пресс-служба Центра традиционной культуры.
Игру проведут в формате классического городского квеста. Участники должны будут пройти 9 заданий за короткое время. Победители получат призы и подарки.
Локации связаны с новыми городскими арт-объектами, созданными республиканскими художниками этим летом. Организаторы утверждают, что школьники таким образом познакомятся с народными промыслами Дагестана.
Квест организован Центром традиционной культуры при поддержке Фонда культурных инициатив, ПАО "Ростелеком" и дагестанским отделением Творческого союза художников РФ.