Вестник Кавказа

Этноквест "Связь поколений" организуют в Дагестане

Центр Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийске проведут этноквест "Связь поколений". Участники должны будут пройти 9 заданий за минимальное время. Локации связаны с городскими объектами.

В Каспийске 17 сентября состоится городской этноквест "Связь поколений", в нем будут участвовать местные школьники, сообщает пресс-служба Центра традиционной культуры.

Игру проведут в формате классического городского квеста. Участники должны будут пройти 9 заданий за короткое время. Победители получат призы и подарки.

Локации связаны с новыми городскими арт-объектами, созданными республиканскими художниками этим летом. Организаторы утверждают, что школьники таким образом познакомятся с народными промыслами Дагестана.

Квест организован Центром традиционной культуры при поддержке Фонда культурных инициатив, ПАО "Ростелеком" и дагестанским отделением Творческого союза художников РФ.

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