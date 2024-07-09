Вестник Кавказа

Религиозные объекты будут охраняться тщательнее в Дагестане

Полумесяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана намерены усилить меры по антитеррористической защите религиозных объектов. Сейчас паспорта безопасности имеют только 64 из более чем 1 100 объектов.

Власти Дагестана примут решительные мер по укреплению мер безопасности вокруг религиозных объектов. Так, около 64 из более чем 1 100 подобных объектов уже обладают паспортами безопасности, но это все еще оставляет значительное количество объектов без должного уровня защиты.

Основное внимание уделяется системам видеонаблюдения, круглосуточной охране, установке металлодетекторов и другому оборудованию.

«Очевидно, здесь нам придется провести большую работу. В этой связи прошу глав городских округов и муниципальных районов, а также соответствующие органы исполнительной власти оказать максимальное содействие религиозным организациям в подготовке необходимых документов и в проведении мероприятий по антитеррористической защите религиозных объектов»

– председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов

Отметим, что местные власти, силовые структуры и общественные организации должны тесно сотрудничать для обеспечения необходимой защиты на общественном уровне. Вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс усиления мер безопасности безусловно повысит эффективность действий и обеспечит более надежную защиту религиозных объектов.

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