Вестник Кавказа

Синагогу и церковь восстанавливают после атаки в Дербенте

Синагога в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Церковь и синагогу начали восстанавливать в Дербенте после террористической атаки 23 июня. Средства были выделены сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.

Восстановительные работы ведутся на пострадавших от рук террористов объектах в Дагестане. Речь идет о церкви, а также синагоге.  Деньги на восстановление культовых сооружений дал сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов.

«Как и обещал Сулейман [Керимов], помощь оказывается и в восстановлении церкви и синагоги в Дербенте. Уже был переведен первый транш в размере 50 миллионов рублей на восстановление синагоги. Дом отца Николая начали восстанавливать, а по самой церкви еще не предоставили смету расходов»

– депутат Госдумы Хизри Абакаров.

Далее парламентарий отметил, что семьям жертв террора от сенатора было передано по пять 5 млн рублей.

Напомним, что атака была совершена в двух дагестанских городах – Дербенте и столице республики . Объектами нападений стали церкви и синагоги.

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