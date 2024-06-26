Синагогу и церковь восстанавливают после атаки в Дербенте

Восстановительные работы ведутся на пострадавших от рук террористов объектах в Дагестане. Речь идет о церкви, а также синагоге. Деньги на восстановление культовых сооружений дал сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов.
«Как и обещал Сулейман [Керимов], помощь оказывается и в восстановлении церкви и синагоги в Дербенте. Уже был переведен первый транш в размере 50 миллионов рублей на восстановление синагоги. Дом отца Николая начали восстанавливать, а по самой церкви еще не предоставили смету расходов»
– депутат Госдумы Хизри Абакаров.
Далее парламентарий отметил, что семьям жертв террора от сенатора было передано по пять 5 млн рублей.
Напомним, что атака была совершена в двух дагестанских городах – Дербенте и столице республики . Объектами нападений стали церкви и синагоги.