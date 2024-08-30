Баку и Анкара обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана встретился с Сердаром Кылычем. Стороны обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном. Они также обменялись мнениями.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел переговоры со спецпредставителем Турции по процессу нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем.

Стороны поговорили о мирном процессе между Баку и Ереваном, ситуации на Кавказе в постконфликтный период, переговоры по нормализации отношений Турции и Армении.

Байрамов подробно рассказал о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Более подробно он остановился на вызовах, стоящих на пути процесса.

Так, он отметил продолжающиеся претензии против суверенитета Азербайджана в конституции Армении, шаги третьих сил, которые милитаризируют Ереван.

Кроме того, Байрамов и Кылыч обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам и сотрудничеству Баку и Анкары в различных форматах.