Москва и Анкара обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Замглавы МИД России встретился с Сердаром Кылычем. Стороны обсудили вопросы достижения мира на Кавказе. Они договорились о тесном взаимодействии.

Замглавы российской дипломатии Михаил Галузин провел переговоры со спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем.

Как пишет пресс-служба МИД России, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и обменялись мнениями по вопросам достижения мира и стабильности в регионе.

Отмечается, что Галузин и Кылыч выразили заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия, в том числе в рамках платформы "3+3".