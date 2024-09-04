Вестник Кавказа

Москва и Анкара обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Москва и Анкара обсудили ситуацию на Южном Кавказе
© Фото: сайт МИД Армении
Замглавы МИД России встретился с Сердаром Кылычем. Стороны обсудили вопросы достижения мира на Кавказе. Они договорились о тесном взаимодействии.

Замглавы российской дипломатии Михаил Галузин провел переговоры со спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем.

Как пишет пресс-служба МИД России, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и обменялись мнениями по вопросам достижения мира и стабильности в регионе.

Отмечается, что Галузин и Кылыч выразили заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия, в том числе в рамках платформы "3+3".

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