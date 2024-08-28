Убийство девочки в Турции: арестованы 10 подозреваемых

Расследование вызвавшей широкий резонанс трагедии на юго-востоке Турции продолжается. В рамках уголовного дела об убийстве ребенка взяты под арест десять человек, большинство которых – родственники жертвы.

Десять человек отправлены под стражу в юго-восточной части Турции в рамках расследования страшного преступления – убийства маленькой девочки, сообщают турецкие СМИ.

Трагедия случилась в провинции Диярбакыр. Восьмилетняя девочка исчезла 21 августа. Поиски продолжались почти три недели. В итоге ее тело было найдено – оно лежало на берегу реки, в мешке, неподалеку от родной деревни.

Была проведена экспертиза. Специалисты нашли на теле ребенка следы удушения.

Сначала в совершении преступления заподозрили дядю погибшей – он староста ее родной деревни. Затем по ходу расследования стражи порядка задержали 22 человека. После в дело вступил суд: он вынес решение об аресте десяти подозреваемых, большинство которых – восемь человек из 10 – самые близкие родственники девочки, в том числе мать, а также старший брат.

Громкое дело ранее прокомментировал президент. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, совершивших преступление надо подвергнуть самому суровому наказанию.