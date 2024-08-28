Вестник Кавказа

Пожилые братья арестованы за убийство в Грузии

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подозреваемые в громком преступлении были задержаны в восточной Грузии: двое мужчин почтенного возраста, считают в полиции, жестоко убили молодого оппонента.

Убийство жителя Карельского района расследуют в Грузии – сегодня были задержаны двое подозреваемых, которые являются родственниками, рассказали в МВД страны.

Криминальное событие произошло в Шида Картли. Был убит 27-летний мужчина. По предварительным данным, жизни его лишили двое братьев. Один из них, 56-летний мужчина, обвинен в умышленном убийстве. Его старший брат, возраст которого – 65 лет, обвинен в соучастии. Оба подозреваемых задержаны, они могут лишиться свободы на 15 лет.

По информации следствия, между братьями и жертвой вспыхнул конфликт. Пожилые мужчины связали веревкой руки молодому противнику и задушили его.

Полицейским удалось схватить возможных убийц по горячим следам.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1125 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ревнивый муж убил свою жену и двух друзей в Кахети

Ревнивый муж убил свою жену и двух друзей в Кахети

Ранивший двух человек мужчина арестован в Тбилиси

Ранивший двух человек мужчина арестован в Тбилиси

Пожилая свидетельница грабежа погибла от рук преступника в Грузии

Пожилая свидетельница грабежа погибла от рук преступника в Грузии

Полиция задержала напавшего на курьера жителя Грузии

Полиция задержала напавшего на курьера жителя Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы