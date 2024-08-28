Пожилые братья арестованы за убийство в Грузии

Подозреваемые в громком преступлении были задержаны в восточной Грузии: двое мужчин почтенного возраста, считают в полиции, жестоко убили молодого оппонента.

Убийство жителя Карельского района расследуют в Грузии – сегодня были задержаны двое подозреваемых, которые являются родственниками, рассказали в МВД страны.

Криминальное событие произошло в Шида Картли. Был убит 27-летний мужчина. По предварительным данным, жизни его лишили двое братьев. Один из них, 56-летний мужчина, обвинен в умышленном убийстве. Его старший брат, возраст которого – 65 лет, обвинен в соучастии. Оба подозреваемых задержаны, они могут лишиться свободы на 15 лет.

По информации следствия, между братьями и жертвой вспыхнул конфликт. Пожилые мужчины связали веревкой руки молодому противнику и задушили его.

Полицейским удалось схватить возможных убийц по горячим следам.