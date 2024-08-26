Вестник Кавказа

Автоинспекция заинтересовалась состоянием грузовиков в Невинномысске

Автоинспекция заинтересовалась состоянием грузовиков в Невинномысске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Невинномысске проходят рейды по грузовикам и автобусам 13 сентября. Автоинспекторы проверяют техническое состояние автомобилей.

В пятницу, 13 сентября, автоинспекторы в Невинномысске проводят рейды по грузовикам и общественному транспорту с целью обеспечения безопасности на дорогах и контроля за техническим состоянием автотранспортных средств. Эти меры имеют стратегическое значение для сохранения жизни и здоровья граждан, а также для поддержания порядка на улицах города.

Автоинспекторы уделяют особое внимание проверке технического состояния автомобилей, так как именно неполадки и неисправности часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Они осматривают транспортные средства на предмет исправности тормозной системы, работоспособности освещения, состояния шин и других важных аспектов, которые могут повлиять на безопасность движения.

Проведение рейдов способствует выявлению нарушений в области транспортной безопасности и позволяет своевременно принимать меры по устранению выявленных проблем, что в свою очередь способствует снижению аварийности и повышению общего уровня безопасности на дорогах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Перенесут ли столицу Ирана: плюсы и минусы инициативы президента

Перенесут ли столицу Ирана: плюсы и минусы инициативы президента

Что празднуют в сентябре в России и в мире?

Что празднуют в сентябре в России и в мире?

По Кавказу на &quot;Ласточке&quot;: цена билетов, расписание, куда отправляются

По Кавказу на "Ласточке": цена билетов, расписание, куда отправляются

Общественный транспорт Ростова привели в порядок

Общественный транспорт Ростова привели в порядок

Пещера Эмине-Баир-Хосар: где посмотреть на мамонта в Крыму?

Пещера Эмине-Баир-Хосар: где посмотреть на мамонта в Крыму?

Зачем нужна туристическая страховка? 

Зачем нужна туристическая страховка? 

Муниципальный форум стран БРИКС 2024 завершился в Москве

Муниципальный форум стран БРИКС 2024 завершился в Москве

Главную республиканскую дорогу откроют в Северной Осетии

Главную республиканскую дорогу откроют в Северной Осетии

Эльдар Азизов: Баку и Москва постоянно обмениваются опытом

Эльдар Азизов: Баку и Москва постоянно обмениваются опытом

Отдых в Узбекистане осенью: что посмотреть и чем заняться

Отдых в Узбекистане осенью: что посмотреть и чем заняться

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы