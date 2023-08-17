Что посмотреть в горах Узбекистана: 6 лучших маршрутов в Чимгане и Нуратау

Узбекистан ассоциируется с манящими городами Великого Шелкового пути с мечетями, мавзолеями и медресе, украшенными яркой бирюзовой плиткой. Но во время путешествия нужно обязательно съездить и в горы. Расскажем, почему в Узбекистане стоит поехать в горы, где находятся Чимганские и Нуратинские горы, какие маршруты выбрать и как туда добраться.

Почему пешеходный туризм популярен в Узбекистане?

В Чимганских и Нуратинских горах нет экстремальных пиков, которые так притягивают альпинистов, но зато для обычного треккинга здесь раздолье. Горы Узбекистана ниже, чем киргизские вершины, местность более засушливая и плоская, но при этом все равно более 20 процентов территории страны занимают горные районы с сотнями крошечных сел, укрытых в долинах.

© Фото: centralasia-adventures.com

Где находятся Чимганские и Нуратинские горы?

Чимганские горы возвышаются на территории Угам-Чаткальского национального заповедника, который находится примерно в 80 км к востоку от Ташкента. Одна из самых ярких достопримечательностей парка - это гора Большой Чимган с самой высокой вершиной Узбекистана высотой более 3300 метров. Этот заповедник весьма популярен среди любителей отдыха на природе. У подножия Чимгана расположены два горнолыжных курорта - Бельдерсай и Чимган, кроме того, у опытных лыжников здесь популярен фрирайд.

Нуратинские горы находятся примерно в 250 км к западу от Ташкента, в 125 км от Самарканд, расстояние от Джизака поменьше - около 80 км. Если посмотреть на карту, то видно, что горный хребет расположен параллельно озеру Айдаркуль.

Две этих горных системы отличаются по рельефу. В Чимганских горах находятся самые высокие вершины Узбекистана. Здесь немного прохладнее, чем в Нуратинских горах, поэтому здесь ледниковые реки и заснеженные вершины. Из-за близости к Ташкенту, а также благодаря горнолыжному курорту Чимганские горы посещают намного больше туристов, чем Нуратау.

© Фото: centralasia-adventures.com

Как добраться из Ташкента в Нуратинские горы?

Из Ташкента в Джизак стоит доехать на поезде за 1,5-2,5 часа в зависимости от типа поезда. От Джизака до поселка Койташ, расположенного у подножья гор, около двух часов езды на автомобиле. Дальше можно двигаться до юрточного лагеря Сайед, оттуда в Сентоб, а дальше в Маджерум и село Сафарата. Обратный путь до Ташкента на автомобиле займет около пяти часов, но можно снова вернуться через Джизак и поезд. Но даже если добираться на поезде, в горах понадобится автомобиль, потому что кроме него единственный способ там передвигаться - это на лошади или пешком.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Ташкента в Чимганские горы?

Чимганские горы находятся всего в 80 км от Ташкента, это примерно 1,5 часа на машине. Но через город Газалкент, который находится недалеко от Чимганских гор, можно добраться на общественном транспорте. Из Ташкента в Газалкент ходят электрички и маршрутки. Из Газалкента ежедневно ходят две маршрутки до Чимгана (примерно в 10:30 и 14:30, в обратном направлении они чаще всего отправляются в 06:30 и 13:30), поездка занимает около 50 минут.

Куда пойти в поход в Чимганских горах?

Чах-Чам - перевал Чет-Кумбель

Сложность: средняя

средняя Расстояние : 18 км

: 18 км Подъем/спуск : 850 м/330 м

: 850 м/330 м Время: 5 часов

По пути от махалля Чах-Чам открываются прекрасные виды на известняковое ущелье и скальное плато, встречаются окаменелости. После известнякового ущелья налево идет спуск по склону. Отсюда вдалеке видно вершину Большого Чимгана, причем по мере похода она будет все ближе. Дальше почти 2,5 км идет спуск в долину к реке. ее нужно перейти по мосту и продолжить движение по левому берегу реки (около 5,5 км). В селе Нуреката нужно перейти мост так, чтобы река оказалась слева. Далее можно остановиться на ночлег.

Перевал Чет-Кумбель - Бельдерсай

Сложность: легкая

легкая Расстояние: 8 км

8 км Подъем/спуск: 507 м/543 м

507 м/543 м Время: 3 часа

От кемпинга начинается подъем к перевалу Чет-Кумбель, расположенном на высоте 1800 м. С вершины перевала открывается прекрасный панорамный вид на долину и Большой Чимган. Дальше нужно повернуть налево и спускаться вниз, повернуть направо к реке и идти слева от нее, пока не будет перехода. А дальше уже идут тропы на запад к Бельдерсаю.

Куда пойти в поход в Нуратинских горах?

Койташ - Сайед

Сложность: средняя

средняя Расстояние : 25 км

: 25 км Подъем/спуск : 1100 м/1200 м

: 1100 м/1200 м Время: 6 часов

Из Койташа нужно спуститься в долину и отправиться по тропе, ведущей в горы. Подъем по склону длится примерно 500 метров, если идти дальше, то с высоты 1905 метров над уровнем моря открываются виды на Нуратинский хребет, а вдалеке видно озеро Айдаркуль. С вершины по правой тропе идти еще около 8 км на северо-запад до перевала Нарван. Затем нужно повернуть направо и спуститься к юрточному лагерю Сайед. Этот маршрут не слишком сложный, но по пути нет тени.

Известняковый хребет

Сложность: легкая

легкая Расстояние : 5 км

: 5 км Подъем/спуск : 250 м/250 м

: 250 м/250 м Время: 2 часа

От юрточного лагеря Сайед нужно выйти на тропу и повернуть налево. После 20 минут ходьбы справа будет небольшая тропа, зигзагом вьющаяся вверх по долине. Здесь нужно подняться примерно на 200 м вверх, с вершины на севере видно горные села и озеро Айдаркуль, а на западе вершины Нуратинских гор. Можно повернуть направо и подняться еще немного.

Сентоб - древние петроглифы

Сложность : легкая

: легкая Расстояние: 10 км

10 км Подъем/спуск: 253 м / 253 м

253 м / 253 м Время: 3 часа

Из села Сентоб нужно отправиться по дороге вверх по холму, дальше она сужается до тропы, а на пути встретится небольшая речка, вдоль которой идет тропа. На развилке, где одна тропа ведет прямо, а другая - налево, нужно повернуть налево и пройти еще 2 км. Там, где река расширяется, слева находится большая каменная плита с петроглифами возрастом 500 лет. Вернуться можно тем же путем.

Сентоб - озеро Фазильман

Сложность: средняя

средняя Расстояние : 23 км

: 23 км Подъем/спуск: 800 м/800 м

800 м/800 м Время: 6 часов

Можно двигаться по тому же маршруту, что и к петроглифам, но на развилке реки продолжить идти прямо, а не повернуть налево. После долины начинается медленный подъем по тропе. На высоте 1500 м начинается плато, продолжающееся до озера. Дальше нужно идти около 4 км. Возвращаться в Сентоб стоит тем же путем.