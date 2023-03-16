Горы и озеро рядом с Ташкентом: как посетить Чимганские горы и Чарвакское водохранилище

Одним из лучших вариантов для туристической поездки из Ташкента может стать Чарвакское водохранилище и Чимганские горы. Расскажем, где находятся Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, как до них добраться из Ташкента, сколько это стоит и что там посмотреть.

Чимганские горы - одно из немногих мест для посещения около Ташкента с нетронутыми альпийскими лугами и горнолыжными курортами, их называют “узбекской Швейцарией”. Поэтому это одно из любимых мест отдыха для многих жителей Ташкента: зимой там катаются на лыжах, а летом спасаются от городской духоты на пеших туристических маршрутах. А Чарвакское водохранилище - это самое близкое больше озеро к Ташкенту. Хотя в этой части Узбекистана есть множество красивых озер, например нефритовые озера Урунгач и Бадак, добираться до них дальше и сложнее.

Где находятся Чимганские горы?

Несмотря на то, что большая часть Узбекистана находится на пустынной равнине, на востоке страны тянутся горные хребты Тянь-Шаня и Памира. Чарвакское водохранилище и Чимганские горы расположены на территории Угам-Чаткальского национального парка, который лежит на горных отрогах Западного Тянь-Шаня. Это один из крупнейших национальных парков Узбекистана, он граничит с Аксу-Жабаглинским заповедником Казахстана и Беш-Аральским заповедником Кыргызстана. Эти территории образуют трансграничный биосферный резерват Западного Тянь-Шаня.

Чимганские горы относятся к Бостанлыкскому району Ташкентской области. Вершины Большой Чимган и Малый Чимган входят в состав Чаткальского хребта. Чимганские горы лежат к востоку от Ташкента, примерно в 80-90 км. На отрогах Большого Чимгана функционирует всесезонный горный курорт “Чимган”, неподалеку от одноименного поселка.

Где находится Чарвакское водохранилище?

Расположенное между отрогами Чаткальского и Угамского хребтов западного Тянь-Шаня водохранилище лежит в 95 км от центра Ташкента. Искусственное озеро, образованное плотиной Чарвакской ГЭС, расположено на реке Чирчик ниже по течению места, где происходит слияние рек Чаткал и Пскем. Как и Чимганские горы, Чарвак относится к Бостанлыкскому району Ташкентской области.

Как добраться в Чимганские горы из Ташкента?

Чтобы изучить эту часть Узбекистана, будет удобнее пользоваться собственным или арендованным транспортом, но те, кто не водит автомобиль, могут воспользоваться услугами частных таксистов или поехать на организованную экскурсию или полноценный поход с гидом. Но добраться до Чимганских гор можно и на общественном транспорте, хотя это займет намного больше времени.

На ташкентском метро сначала нужно добраться до станции метрополитена Буюк Ипак йули. Недалеко от выхода стоят маршрутки и такси до городов Чирчик (45 минут) или Газалкент (55 минут), из них на маршрутке уже можно доехать до села Чимган. Поездка из Ташкента на маршрутке до Чирчика стоит 6 тысяч узбекских сумов (45 рублей), до Газалкента 15 тысяч сумов (115 рублей).

Из Ташкента можно доехать на электричке, которая идет до Ходжикента, до города Газалкент, а оттуда на такси проехать еще полчаса до Чимгана. Сесть на такси можно у рынка, стоить это будет примерно 15 тысяч сумов в одну сторону (около 115 рублей) за место, если разделить его с другими пассажирами.

Как добраться до Чарвакского водохранилища из Ташкента?

До Чарвака из Ташкента добираться самостоятельно удобнее чем до Чимганских гор:

Из Ташкента несколько раз в день ходят автобусы от станции метро "Машинасозлар". Летом количество рейсов увеличивают. Поездка длится чуть более часа, а стоимость составляет 15 тысяч сумов (115 рублей). Есть маршрутки и от метро "Буюк Ипак Йули".

Из Ташкента можно на электричке доехать до Ходжикента, оттуда до водохранилища придется еще ехать 15 минут на такси, поскольку если добираться пешком, это займет более 2,5 часов.

На такси из Ташкента поездка до озера в одну сторону будет стоить около 150 тысяч сумов (примерно 1100 рублей).

Чем заняться в Чимганских горах?

Чимганские горы летом предоставляют множество возможностей для любителей активного отдыха: пеший туризм, треккинг и альпинизм на различных маршрутах. Горы также предлагают идеальные условия для катания на лыжах и сноуборде в зимний сезон, там есть несколько горнолыжных курортов, включая Чимган на высоте 1400-1600 метров, расположенный недалеко от него Бельдерсай на высоте около 1600 метров, современный Амирсой на высоте 1630-2275 метров и небольшая турбаза с горнолыжными площадками Янгиабад. В Чимганские горы туристам без опыта стоит идти в поход с гидом, поскольку тропы не очень хорошо обозначены, и есть шанс заблудиться. К тому же гид сможет показать самые красивые уголки Чимганских гор, а перевозки до места включены.

Летом в самом селе Чимган особо нечем заняться, поэтому все используют его как перевалочный пункт и идут в горы. Над селом Чимган возвышается самая большая вершина Чимганских гор - Большой Чимган. Среди однодневных прогулок из села Чимган лучший вариант - это поход к реке и водопаду Гулькамсай.

Курорты Чимган и Бельдерсай соединены кресельным подъемником, также на Чимгане есть еще одна канатная дорога. В 8 км от Бельдерсая есть доисторические петроглифы. Еще один интересный маршрут - это Гулькамские теснины с водопадами, туда начинающим туристам без гида лучше не ходить. Горные пейзажи Узбекистана впечатляют не так как в Кыргызстане и Таджикистане, но все равно стоят поездки.

Чем заняться у Чарвакского водохранилища?

На берегах Чарвакского водохранилища есть много зон отдыха, отелей, гостиниц, спортивно-оздоровительных учреждений, есть жилые поселки. У озер можно полетать на параплане с инструктором. Многие купаются или ловят рыбу. Неподалеку от водохранилища есть несколько археологических памятников, включая стоянку первобытных людей и пещеру с наскальной живописью.