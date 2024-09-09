Летний отдых в горах стал популярен в России

Минувшим летом отдых в горной местности выбрали на 28% больше туристов, чем прошлым. Наиболее популярны горные курорты Сочи.

В России в этом году выросла на 28% популярность отдыха в горах в летний сезон, приводит Минэкономразвития данные сервиса MTC Travel.

Из всего турпотока в горы летом треть пришлась на сочинский горный кластер.

«Лидером по количеству посещений стал горный кластер Сочи, включая курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна». На него пришлась треть от общего турпотока на российские горнолыжные курорты»

– сообщение

Также многие туристы выбрали курорт «Манжерок» на Алтае - 15% и «Архыз» в КЧР - 14%.

При этом многие туристы предпочитают не останавливаться в горах, а приезжать с экскурсиями на день.