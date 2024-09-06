Вестник Кавказа

Сочи принял шестимиллионного туриста

Сочи принял шестимиллионного туриста
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Шестимиллионная туристка приехала в Сочи из Москвы. Курорт планирует побить рекорд по турпотоку.

В городе Сочи торжественно встречали шестимиллионного посетителя. Почетной   гостьей оказалась жительница столицы Снежана Тюлина, которая прибыла супругом на курорт.

В городской администрации курорта подчеркивают, что в течение только осеннего периода текущего года ожидается прием более чем 1,4 млн почтенных гостей. Такие данные свидетельствуют о неуклонном росте интереса к Сочи как к месту для путешествий. В текущем году число отдыхающих составило 7,6 млн человек. Тем не менее, руководство курорта не намерено ограничиваться уже достигнутыми показателями и надеется перекрыть этот результат, предполагая принять около 8 млн туристов к завершению года.

Следует подчеркнуть, что увеличение привлекательности Сочи как курортной зоны происходит благодаря его уникальным природным условиям, включая мягкий климат, хорошо обустроенные пляжи, живописные горы и озера, а также богатый выбор развлечений и широкие возможности для активного времяпрепровождения.

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