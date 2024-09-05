6 объектов будут благоустроены в Сочи

В солнечном Сочи начали благоустраивать 6 общественных территорий. Работы коснутся объектов в 3 районах города и села Верхнениколаевское.

Сочи продолжает развивать уличную инфраструктуру: в городе начались работы по благоустройству на 6 объектах, рассказали в администрации курорта.

«Общественные пространства обустраиваются за счет финансирования Краснодарского края, городского бюджета и внебюджетных источников. Это стало возможным благодаря победе шести проектов из Сочи в краевом конкурсе инициативного бюджетирования»

- администрация Сочи

Где пройдут работы по благоустройству Сочи?

Одно общественное пространство находится в Адлерском районе. Там благоустроят пешеходные зоны на улице Ленина. Сотрудники городских служб уже закончили обустройство территории, им осталось лишь поставить зеленые насаждения и спортивную площадку.

Другое пространство расположено в Лазаревском районе. Речь идет о парковой зоне на улице Калараша и Партизанской. Сейчас выполнена половина запланированных работ.

Благоустройство коснется и населенного пункта в городской черте Верхнениколаевское. Там построят культурный центр на открытом воздухе.

Помимо этого, новая инфраструктура появится в скверах в Хостинском районе. Работы закончат на улицах Есауленко и Октября к концу года.