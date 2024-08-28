Меликов призвал дагестанцев не забывать уроков прошлого

Сергей Меликов обратился к жителям Дагестана. Он напомнил о теракте в Беслане и других атаках террористов. Глава республики призвал дагестанцев не забывать уроков прошлого.

Дагестанский лидер Сергей Меликов обратился к жителям республики по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

Он напомнил о террористическом акте, который произошел 20 лет назад в Беслане. Его жертвами стали свыше 300 человек, из них 186 – дети. Меликов заявил, что трагедия потрясла весь мир и навсегда останется в памяти.

«В годовщину бесланской трагедии мы с горечью вспоминаем жертв всех террористических атак, а также мужественных сотрудников силовых структур, павших в борьбе с этим бесчеловечным злом»

- Сергей Меликов

Глава республики подчеркнул, что Дагестан неоднократно сталкивался с терроризмом, принесшим боль и страдания тысячам людей. Он рассказал о теракте в Буйнакске 4 сентября 1999 года, где погибли 60 человек. Меликов заявил, что взрыв в Буйнакске стал началом череды жестоких нападений боевиков.

Руководитель региона призвал дагестанцев не забывать уроков прошлого и бороться с терроризмом. Он добавил, что только единство и любовь к Родине помогут решить все проблемы и обеспечить развитие Дагестана и России.