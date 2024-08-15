Вестник Кавказа

Казахстан заинтересован в создании совместных предприятий с Тульской областью

Казахстан заинтересован в создании совместных предприятий с Тульской областью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские компании могут в будущем рассмотреть вопрос создания совместных предприятий с Тульской области. Соответствующий интерес обозначили в МИД РК после поездки в регион посла республики.

Компаниям Казахстана интересна идея создания совместных предприятий с Тульской областью России. Об этом рассказали в МИД республики после поездки в регион посла страны в РФ Даурена Абаева.

"Тульская область обладает серьезными компетенциями в машиностроении, приборостроении и металлообработке. Казахстанские компании заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества, создании совместных предприятий и реализации перспективных инвестиционных проектов"

– пресс-служба ведомства

Там также отметили, что в первой половине года товарооборот между Казахстаном и российским регионом вырос в 2 раза и достиг почти $105 млн.

На сегодняшний день республика располагается на втором месте в СНГ по объемам внешней торговли с Тульской областью.

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