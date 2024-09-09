Вестник Кавказа

Директор школы поднял руку на учеников в Дагестане

Директор школы поднял руку на учеников в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Директор школы в Дагестане побил учеников. Инцидент произошел на футбольном поле заведения. По данному факту началась проверка.

Директор школы в Сулейман-Стальском районе Дагестана нанес рукой удары ученикам, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 8 сентября, однако о нем стало известно лишь сегодня. Директор образовательного учреждения побил школьников на футбольном поле.

Отмечается, что надзорный орган начал проверку, в результате которой будет дана оценка соблюдению безопасных условий пребывания для детей в школе.

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