Директор школы поднял руку на учеников в Дагестане

Директор школы в Дагестане побил учеников. Инцидент произошел на футбольном поле заведения. По данному факту началась проверка.

Директор школы в Сулейман-Стальском районе Дагестана нанес рукой удары ученикам, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 8 сентября, однако о нем стало известно лишь сегодня. Директор образовательного учреждения побил школьников на футбольном поле.

Отмечается, что надзорный орган начал проверку, в результате которой будет дана оценка соблюдению безопасных условий пребывания для детей в школе.