Подозреваемый в убийстве из-за оскорбления арестован в Дагестане

Суд в Дагестане выбрал меру пресечения для жителя села Верхнее Казанище, который, по предварительным данным из-за телефонного оскорбления, застрелил односельчанина.

Мужчина, сначала убивший оппонента, а потом отстреливавшийся от полиции, взял под арест в Дагестане. Об избранной для него мере пресечения сообщает республиканской СУ СКР.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов"

– управление

Следствие установило, что 11 сентября 45-летний подозреваемый, живущий в селе Верхнее Казанище, которое расположено в Буйнакском районе, совершив несколько выстрелов из ружья, убил односельчанина, с которым они конфликтовали, молодого человека 24 лет. Тело жертвы он скинул в овраг, после чего отправился домой.

Однако полицейские быстро установили его личность и пришли к нему домой, чтобы задержать его. Тогда убийца открыл огонь и по ним. В этот раз никто не пострадал.

Напомним, ранее в МВД Дагестана уточнили, что ссора, которая привела к смерти одного из участников, произошла во время телефонного разговора: молодой оппонент высказал оскорбление в адрес старшего мужчины. Тогда последний, не в силах перенести обиду, позвал его на окраину села, чтобы окончательно выяснить отношения, а сам отправился на встречу с охотничьим ружьем, из которого и убил парня.