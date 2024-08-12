Житель Дагестана убил односельчанина из-за оскорбления

Трагедия произошла накануне днем в Буйнакском районе: мужчина средних лет убил молодого односельчанина, по его словам – из-за оскорбления. Подозреваемый схвачен.

Жестокое убийство было совершено накануне в одном из сел Буйнакского района, подозреваемый сопротивлялся полиции при задержании. Подробности рассказали в МВД по Дагестану.

Накануне днем, в 14.40 мск, правоохранители получили сигнал о том, что на окраине села Верхнее Казанище был убит 24-летний мужчина, житель села.

Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 45-летний односельчанин убитого.

"Он пояснил, что в ходе телефонного разговора молодой человек из-за неприязненных отношений оскорбил его"

– МВД

Затем подозреваемый, продолжая испытывать обиду, пригласил оппонента на окраину села, чтобы окончательно прояснить отношения.

Однако, придя на встречу, агрессор просто убил молодого человека, застрелив его из охотничьего ружья. Тело он сбросил в расположенный рядом овраг, после чего отправился к себе домой.

Однако во время задержания подозреваемый предпринял попытку не подчиниться полицейским. Однако его сопротивление было сломлено, и мужчину все-таки доставили в отдел. Уголовное дело в отношении него будет расследоваться по статье Уголовного кодекса об убийстве.