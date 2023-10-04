Вестник Кавказа

Экс-министр спорта Дагестана обвинен в убийстве

Магомед Магомедов
© Фото: сайт администрации Кизилюрта
В деле против бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова появились новые обвинения. Теперь Магомедова, который ранее также возглавлял Минспорт Дагестана, подозревают в убийстве, а также в помощи терроризму.

Находящегося сейчас под арестом дагестанского бывшего чиновника Магомеда Магомедова будут судить по новым обвинениям, следует из данных электронной картотеки московских судов.

Из нее следует, что экс-мэр города Кизилюрта и бывший министр спорта, которого изначально обвиняли в особо крупной растрате, теперь может быть виновен в более серьезных преступлениях. Во-первых, это содействие терроризму, причем совершенное с использованием своего служебного положения. Во-вторых, Магомедова подозревают в убийстве двух или более человек, которое было осуществлено общеопасным способом, а также группой и по предварительному сговору. В-третьих, бывшему политику вменяют нелегальный оборот оружия, также в составе группы.

Напомним, Магомедова задержали в октябре прошлого года. Решение о его аресте принял Басманный суд Москвы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1395 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Школы Дагестана перейдут на электронные дневники

Школы Дагестана перейдут на электронные дневники

Прокуратура отдала под суд владельцев нелегальной автомастерской в Дербенте

Прокуратура отдала под суд владельцев нелегальной автомастерской в Дербенте

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы