Экс-министр спорта Дагестана обвинен в убийстве

В деле против бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова появились новые обвинения. Теперь Магомедова, который ранее также возглавлял Минспорт Дагестана, подозревают в убийстве, а также в помощи терроризму.

Находящегося сейчас под арестом дагестанского бывшего чиновника Магомеда Магомедова будут судить по новым обвинениям, следует из данных электронной картотеки московских судов.

Из нее следует, что экс-мэр города Кизилюрта и бывший министр спорта, которого изначально обвиняли в особо крупной растрате, теперь может быть виновен в более серьезных преступлениях. Во-первых, это содействие терроризму, причем совершенное с использованием своего служебного положения. Во-вторых, Магомедова подозревают в убийстве двух или более человек, которое было осуществлено общеопасным способом, а также группой и по предварительному сговору. В-третьих, бывшему политику вменяют нелегальный оборот оружия, также в составе группы.

Напомним, Магомедова задержали в октябре прошлого года. Решение о его аресте принял Басманный суд Москвы.