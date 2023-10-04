Мэр Кизилюрта отправлен под стражу

Опубликовано: 20:43, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Басманный суд Москвы арестовал Магомеда Магомедова. Кизилюртовского мэра обвиняют в особо крупной растрате. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Глава дагестанского Кизилюрта Магомед Магомедов отправлен под стражу Басманным судом Москвы.

Судебное заседание по делу мэра города проходило в закрытом режиме, об этом попросил Следственный комитет РФ ради сохранения тайны следствия.

Стоит отметить, что Магомедову грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до 1 млн рублей.

Напомним, силовики задержали градоначальника 2 октября. В ходе обыска в его доме были обнаружены оружие, которое хранилось незаконно, ювелирные изделия, банки черной икры и другие предметы роскоши.

Далее СМИ распространяли информацию о смерти Магомедова после задержания, но данная новость оказалась ложной. В связи с задержанием мэра в Кизилюрте отменили празднование Дня города, которое должно было состояться 7 октября.