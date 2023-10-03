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Источник рассказал о задержании главы Кизилюрта

Источник рассказал о задержании главы Кизилюрта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанские силовики сегодня задержали мэра Кизилюрта, экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, дело в отношении него расследует Следственный комитет России, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Дагестанские силовики сегодня задержали главу Кизилюрта, бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Сегодня был задержан мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, задержание произвели силовики из Москвы"

- источник

Как сообщил другой источник, дело в отношении Магомедова расследует центральный аппарат СК России, при этом, ссылаясь на тайну следствия, он не назвал причину задержания и суть предъявленных чиновнику обвинений.

В администрации города сейчас проходят следственные мероприятия, доступ в здание мэрии ограничен, а ее сотрудники находятся вне здания, - сообщает пресс-служба мэрии Кизилюрта.

Официальных комментариев правоохранительных органов Дагестана по факту задержания пока не поступало.

Напомним, Магомедов занял пост мэра Кизилюрта в мае 2021 года. Ранее в течение девяти лет, с сентября 2012 по апрель 2021 года, он возглавлял министерство физической культуры и спорта Дагестана.

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