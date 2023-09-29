Житель Дагестана отомстил родственнику поджогом "Мерседеса"

Опубликовано: 23:57, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Длительный конфликт между родственниками стал причиной поджога автомобиля в Буйнакском районе. Нанесенный ущерб достиг 150 тыс рублей.

Мужчина, проживающий в селе Карамахи, остался без машины по вине своего родственника: тот поджег его автомобиль из-за неприязни. О преступлении рассказали в МВД по Дагестану.

Преступление было совершено накануне на окраине села. Правоохранители быстро нашли подозреваемого – им оказался 42-летний местный житель.

В отделе мужчина признался, что хозяин автомобиля – его 41-летний родственник. Несмотря на родство, мужчины постоянно ссорились. А недавно автомобилист и вовсе нанес побои оппоненту, и тот решил мстить.

"Увидев припаркованный Mercedes-Benz, принадлежащий неприятелю, он закурил сигарету и закинул ее в салон через спущенное стекло. Убедившись, что окурок загорелся, поджигатель ушел домой"

– МВД РД

Сумма ущерба оценивается в 150 тыс рублей.