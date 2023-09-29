В Дагестане возбудили дело после смерти человека на стройке

Опубликовано: 18:39, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По факту несчастного случая на стройке в Карабудахкентском районе возбудили уголовное дело. Рухнувшее здание накрыло собой человека, от полученных травм он погиб.

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту гибели строителя из Азербайджана на стройке. Об этом рассказали в прокуратуре РД.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)"

– пресс-служба

Несчастный случай произошел на стройке в Карабудахкентском районе республики 28 сентября. В какой-то момент перекрытие цокольного этажа здания рухнуло и накрыло собой строителя. От полученных травм мужчина погиб.