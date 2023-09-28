В Дагестане рухнуло строящееся здание, завалило одного из строителей

Опубликовано: 13:07, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал администрации Карабудахкентского района

В Карабудахкентском районе Дагестана сегодня во время стройки рухнула крыша одноэтажного коммерческого здания, под завалами может находиться один из строителей.

В дагестанском селе Карабудахкент сегодня днем рухнула крыша возводимого там одноэтажного коммерческого здания, один человек оказался под завалами, сообщает в своем Telegram-канале администрация района.

"Во время строительных работ обрушился первый этаж здания. Заливаемая монолитная крыша первого этажа и сейсмопоясы не выдержали веса и обрушились. На данный момент есть информация о том, что под завалами остается один человек"

- администрация Карабудахкентского района

Известно, что во время обрушения пострадали еще два человека, однако помощь медиков им не понадобилась – они самостоятельно выбрались из-под обломков здания и серьезных травм не получили.

На разбор завалов здания прибыли сотрудники МЧС и пожарной части села. Им помогают местные жители, в работе также задействованы строительные краны.