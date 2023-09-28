В Дагестане рухнуло строящееся здание, завалило одного из строителей

В дагестанском селе Карабудахкент сегодня днем рухнула крыша возводимого там одноэтажного коммерческого здания, один человек оказался под завалами, сообщает в своем Telegram-канале администрация района.
"Во время строительных работ обрушился первый этаж здания. Заливаемая монолитная крыша первого этажа и сейсмопоясы не выдержали веса и обрушились. На данный момент есть информация о том, что под завалами остается один человек"
- администрация Карабудахкентского района
Известно, что во время обрушения пострадали еще два человека, однако помощь медиков им не понадобилась – они самостоятельно выбрались из-под обломков здания и серьезных травм не получили.
На разбор завалов здания прибыли сотрудники МЧС и пожарной части села. Им помогают местные жители, в работе также задействованы строительные краны.