Под завалами дома в Карабудахкенте погиб строитель из Азербайджана

Опубликовано: 16:00, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГУ МЧС России по Дагестану

Дагестанские спасатели при разборе завалов обрушившегося в Карабудахкенте строящегося одноэтажного здания нашли тело строителя из Азербайджана.

Сотрудники МЧС России по Дагестану нашли под завалами рухнувшего в Карабудахкенте строящегося коммерческого одноэтажного здания тело одного из строителей, которым оказался гражданин Азербайджана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

В строящемся здании сегодня во время заливки монолитной бетонной крыши упала опалубка с жидким бетоном, которая не выдержала его веса. Как рассказали двое других выбравшихся из-под завалов строителей, под ними остался еще один человек, передает РИА Новости.

"Тело мужчины извлечено"

- МЧС Дагестана

По предварительной информации, погибший мужчина – гражданин Азербайджана, который работал на этой стройке.