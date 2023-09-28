Под завалами дома в Карабудахкенте погиб строитель из Азербайджана

Дагестанские спасатели при разборе завалов обрушившегося в Карабудахкенте строящегося одноэтажного здания нашли тело строителя из Азербайджана.
Сотрудники МЧС России по Дагестану нашли под завалами рухнувшего в Карабудахкенте строящегося коммерческого одноэтажного здания тело одного из строителей, которым оказался гражданин Азербайджана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В строящемся здании сегодня во время заливки монолитной бетонной крыши упала опалубка с жидким бетоном, которая не выдержала его веса. Как рассказали двое других выбравшихся из-под завалов строителей, под ними остался еще один человек, передает РИА Новости.
"Тело мужчины извлечено"
- МЧС Дагестана
По предварительной информации, погибший мужчина – гражданин Азербайджана, который работал на этой стройке.