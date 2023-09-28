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Под завалами дома в Карабудахкенте погиб строитель из Азербайджана

Разбор завалов рухнувшего здания в селе Карабудахкент
© Фото: ГУ МЧС России по Дагестану
Дагестанские спасатели при разборе завалов обрушившегося в Карабудахкенте строящегося одноэтажного здания нашли тело строителя из Азербайджана.

Сотрудники МЧС России по Дагестану нашли под завалами рухнувшего в Карабудахкенте строящегося коммерческого одноэтажного здания тело одного из строителей, которым оказался гражданин Азербайджана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

В строящемся здании сегодня во время заливки монолитной бетонной крыши упала опалубка с жидким бетоном, которая не выдержала его веса. Как рассказали двое других выбравшихся из-под завалов строителей, под ними остался еще один человек, передает РИА Новости.

"Тело мужчины извлечено"

- МЧС Дагестана

По предварительной информации, погибший мужчина – гражданин Азербайджана, который работал на этой стройке.

В Дагестане рухнуло строящееся здание, завалило одного из строителей

В Дагестане рухнуло строящееся здание, завалило одного из строителей

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