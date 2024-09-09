Житель Владикавказа погиб во время разбора стены

На жителя Владикавказа упала стена во время разбора в доме. Он погиб, его тело утром нашли соседи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства.

После гибели жителя Владикавказа 12 сентября в своем доме на проспекте Доватора началась проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

В ведомстве заявили, что 59-летнего мужчину насмерть завалило во время разбора стены. Он умер от полученных повреждений, его тело нашли сегодня утром соседи.

Отмечается, что погибший жил один. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.