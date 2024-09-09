Лихачество подростка стало причиной ДТП в Туапсинском районе

Два автомобиля столкнулись друг с другом в Туапсинском районе Краснодарского края. За рулем одной из них находился подросток. Превысив скорость, он спровоцировал аварию.

Несовершеннолетний лихач стал виновником ДТП в Туапсинской районе на Кубани, рассказали в МВД. Инцидент случился на автомагистрали «Майкоп-Туапсе».

«Несовершеннолетний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь с превышенной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречку, где допустил столкновение с автомобилем «Фиат»

- МВД России по Краснодарскому краю

В результате аварии пострадал водитель-лихач и его пассажиры – 13 и 15-летний подростки. Их с травмами различной тяжести доставили в больницу на карете скорой помощи.

Сотрудники ведомства ищут хозяина машины, передавшего ключи 14-летнему юноше.