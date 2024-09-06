Азербайджан и Россия обсудили финансовое взаимодействие

На встрече в Москве министры финансов Азербайджана и России провели заседание, на котором обсудили вопросы финансового партнерства и общие микроэкономические проблемы. На ней они договорились о начале реализации взаимных инициатив.

Министры финансов Азербайджана и России Самир Шарифов и Антон Силуанов обсудили экономические вопросы. Они коснулись проблем финансовых рисков и поделились экспертными оценками, рассказали в российском ведомстве.

«Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов АР Самир Шарифов провели первое заседание Российско-Азербайджанского финансового диалога. Стороны отметили, что между финансовыми ведомствами двух стран ведется сотрудничество по отдельным вопросам бюджетной политики и аудиторской деятельности»

- Минфин России

В ведомстве добавили, что страны активно взаимодействую на международных площадках, таких как ООН и СНГ.

Министры также обсудили будущее сотрудничество и перспективные направления в бюджетной сфере.

«По итогам финансового диалога министры Антон Силуанов и Самир Шарифов договорились приступить к реализации практических шагов по инициативам, отвечающим интересам двух стран, и провести технические консультации на уровне экспертов»

- Минфин России