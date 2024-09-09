Сочи озеленили пальмами и самшитом

С начала года в Сочи высадили более 4,5 тыс саженцев. В городе стало больше пальм, самшита и других зеленых насаждений.

Курортный Сочи активно озеленяют в этом году, около 4,6 тыс саженцев разных растений высадили с начала года.

"Всего в текущем году на территории курорта уже высажено 839 деревьев, 3290 кустов, 498 пальм"

– администрация города

В городе осуществляется проект озеленения мемориалов, которые входят в туристические маршруты курорта. Главный мемориальный комплекс в Сочи расположен в Завокзальном микрорайоне.