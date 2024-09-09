Пожар на Ставрополье: загорелся склад с древесиной

Склад загорелся в Георгиевске в Ставропольском крае. В нем хранят пиломатериалы. Огнеборцы уже локализовали пожар.
В Ставропольском крае случился очередной пожар. В этот раз загорелся склад с пиломатериалами в Георгиевске, рассказали в краевом МЧС.
«В городе Георгиевске горят пиломатериалы на складе. Огонь охватил 600 квадратных метров строения»
- Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю
В ведомстве добавили, что пожар уже локализован. Огнеборцы продолжают тушение остатков огня.
В ликвидации возгорания принимают участие 35 сотрудников МЧС и 14 пожарных машин.