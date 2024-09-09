Пожар на Ставрополье: загорелся склад с древесиной

Склад загорелся в Георгиевске в Ставропольском крае. В нем хранят пиломатериалы. Огнеборцы уже локализовали пожар.

В Ставропольском крае случился очередной пожар. В этот раз загорелся склад с пиломатериалами в Георгиевске, рассказали в краевом МЧС.

«В городе Георгиевске горят пиломатериалы на складе. Огонь охватил 600 квадратных метров строения»

- Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю

В ведомстве добавили, что пожар уже локализован. Огнеборцы продолжают тушение остатков огня.

В ликвидации возгорания принимают участие 35 сотрудников МЧС и 14 пожарных машин.