Трех вымогателей арестовали в Грузии

Сотрудники МВД Грузии заключили под стражу трех мужчин. Двое из них вымогали деньги у жителя Марнеули, другой умолчал о преступлении несмотря на то, что знал о нем.

Трех преступников задержали на востоке Грузии. Они обвиняются в вымогательстве денег у местного жителя, рассказали в республиканском МВД.

Житель Марнеули стал жертвой вымогательств со стороны двух мужчин. По данным следствия, они действовали по указанию некого авторитета, находившегося за границей. Третий задержанный скрыл факт преступления, хотя был свидетелем. О его прямом участии информации нет.

Троим мужчинам грозит наказание в виде заключения в тюрьму минимум на 9 лет.