Вестник Кавказа

Меликов потребовал разобраться с мусором в Дагестане

Вывоз мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана призвал вывезти мусор из городов республики. Он также потребовал разобраться с фактами эксплуатации контейнерных площадок.

Дагестанский лидер Сергей Меликов потребовал устранить все проблемы в системе вывоза мусора из городов до 19 августа, сообщает пресс-служба главы республики.

Меликов призвал организовать контроль за исполнением соответственных поручений и предупредил должностных лиц о привлечении к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей.

Глава региона в начале заседания комиссии по вопросам незаконного строительства в Дагестане озвучил жалобы жителей Махачкалы, связанные с вывозом мусора.

Он потребовал от мэрии города разработать комплекс мер по вывозу отходов и урегулировать вопрос с закупкой техники. Меликов добавил, что от этого не должны страдать люди.

Кроме того, руководитель Дагестана призвал власти столицы разобраться с фактами эксплуатации контейнерных площадок торговыми центрами.

 

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