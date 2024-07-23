Вестник Кавказа

Строительный мусор атаковал берег канала в Махачкале

Строительный мусор атаковал берег канала в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительные отходы загрязняют берег канала в Махачкале. Власти города призывают жителей не засорять берег и решают вопрос установки контейнеров.

Берег Канала Октябрьской революции в Махачкале загрязнен строительным мусором, сообщает пресс-служба ФГБУ "Управление "Дагмелиоводхоз".

В ведомстве заявили, что контейнерные площадки для сбора мусора устанавливать в санитарной зоне запрещено, поскольку это приведет к сбросу отходов в канал и загрязнению русла.

Отмечается, что для расчистки необходимо приложить усилия. Там добавили, что на работы уходит много денежных средств и времени.

Кроме того, в настоящее время ведутся обсуждения по переносу контейнеров с мэрией города. Власти призвали местных жителей не засорять берег КОР.

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