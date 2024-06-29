Вестник Кавказа

Современными остановками оборудуют улицы Махачкалы

Современными остановками оборудуют улицы Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация города установит в дагестанской столице новые остановки общественного транспорта, соответствующие всем современным тенденциям – их оборудуют камерами и интернетом.

Махачкала обзаведется новыми современными остановками общественного транспорта, рассказал заместитель руководителя города Рустам Магомедов.

"Каждый павильон будет оснащен бесплатным Wi-Fi, зарядными разъемами, освещением и двумя камерами видеонаблюдения – одна для мониторинга внутри павильона, другая для съемки улицы, чтобы повысить уровень безопасности"

- Рустам Магомедов

В этом месяце в дагестанской столице появились ночные ярмарки, которые будут работать до конца лета. Местные торговцы теперь могут продавать товары прямо из автомобиля, а жители покупать их по низкой цене.

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