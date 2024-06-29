Современными остановками оборудуют улицы Махачкалы

Администрация города установит в дагестанской столице новые остановки общественного транспорта, соответствующие всем современным тенденциям – их оборудуют камерами и интернетом.
Махачкала обзаведется новыми современными остановками общественного транспорта, рассказал заместитель руководителя города Рустам Магомедов.
"Каждый павильон будет оснащен бесплатным Wi-Fi, зарядными разъемами, освещением и двумя камерами видеонаблюдения – одна для мониторинга внутри павильона, другая для съемки улицы, чтобы повысить уровень безопасности"
- Рустам Магомедов
В этом месяце в дагестанской столице появились ночные ярмарки, которые будут работать до конца лета. Местные торговцы теперь могут продавать товары прямо из автомобиля, а жители покупать их по низкой цене.