Силовики провели учения по предотвращению теракта в Кабардино-Балкарии

Силовые различных силовых структур приняли участие в учениях по недопущению теракта. Они были организованы в Эльбрусском районе КБР.

В Кабардино-Балкарии прошли учения силовых структур по предотвращению теракта и минимизации его последствий. Об этом информирует региональное управление ФСБ России.

Маневры отрабатывались в Эльбрусском районе.

"Отработан комплекс мероприятий по пресечению условного теракта, осуществлена проверка эффективности технических приемов задействованных подразделений в различных условиях обстановки" – пресс-служба ведомства

В учениях участвовали МВД, УФСБ, МЧС, Росгвардия, а также представители органов госвласти и местного самоуправления.