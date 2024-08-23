Силовые ведомства проведут антитеррористическое учение на Ставрополье

В одном из округов Ставрополья на следующей неделе состоится антитеррористическое учение. В нем будут задействованы сотрудники силовых ведомств.

В начале осени в Ставропольском крае пройдет антитеррористическое учение. Об этом сказано в сообщении, распространенном региональным управлением ФСБ.

Учение состоится в Предгорном округе в середине следующей недели. Их цель – отработка взаимодействия между сотрудниками.

"Учение пройдет 4 сентября с целью отработки взаимодействия силовых ведомств"

– пресс-служба УФСБ

В управлении призывают граждан не создавать во время учений помех действиям правоохранителей и не распространять ложные сведения.