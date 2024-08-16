Антитеррористические учения стартовали в Ставрополе

В краевом центре Ставрополья сегодня проходят антитеррористические учения. Они начались в 11:00 по местному времени.

В Ставрополе 23 августа начались антитеррористические учения планового характера. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 23 августа в Telegram-канале главы города.

Продолжительность учений составит пять часов.

"Сегодня с 11 до 16 часов в воинских частях Ставрополя пройдут плановые учения подразделений "Антитеррор" с применением имитационных боеприпасов"

– Иван Ульянченко

Он также обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие.