МАК приступил к расследованию крушения самолета на Ставрополье

В воскресенье на Ставрополье потерпел крушение частный самолет. По данному факту заведено уголовное дело. Расследованием трагедии займется МАК.
Межгосударственный авиационный комитет приступает к расследованию авиакатастрофы, произошедшей накануне в районе одного из поселков в Ставропольском крае. Об этом МАК информирует на своем сайте.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе"
– МАК
Что произошло?
Накануне на Ставрополье упал легкомоторный самолет. Воздушное судно потерпело крушение во время тренировочного полета. В результате трагедии погиб пилот, по данному факту завели уголовное дело.