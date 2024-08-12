Вестник Кавказа

МАК приступил к расследованию крушения самолета на Ставрополье

Логотип МАК
© Фото: Межгосударственный авиационный комитет
В воскресенье на Ставрополье потерпел крушение частный самолет. По данному факту заведено уголовное дело. Расследованием трагедии займется МАК.

Межгосударственный авиационный комитет приступает к расследованию авиакатастрофы, произошедшей накануне в районе одного из поселков в Ставропольском крае. Об этом МАК информирует на своем сайте.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе"

– МАК

Что произошло?

Накануне на Ставрополье упал легкомоторный самолет. Воздушное судно потерпело крушение во время тренировочного полета. В результате трагедии погиб пилот, по данному факту завели уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1155 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Частный самолет потерпел крушение на Ставрополье

Частный самолет потерпел крушение на Ставрополье

Авиалинии Франции хотят начать летать в Бейрут

Авиалинии Франции хотят начать летать в Бейрут

Крах Boeing? Авиакатастрофы, судебные иски и прибыль

Крах Boeing? Авиакатастрофы, судебные иски и прибыль

Самолет Ан-2 рухнул в Армении

Самолет Ан-2 рухнул в Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы