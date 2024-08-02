Электросамокат вызвал пожар в жилом доме в Ставрополе

ЧП из-за электросамоката случилось сегодня вечером в Ставрополе. Транспортное средство загорелось и стало причиной пожара. Возгорание случилось в жилом доме, потребовалась эвакуация.

Жилой дом пришлось эвакуировать из-за электросамоката в Ставрополе, о ЧП рассказали в краевом МЧС.

По данным спасателей, транспортное средство было оставлено на лестничной клетке жилого дома. В какой-то момент оно загорелось, и начался пожар.

На место событий оперативно прибыли пожарные. Им удалось локализовать возгорание на площади 5 кв м.

Из-за ЧП проводилась эвакуация. В общей сложности были выведены в безопасное место 40 человек.

В результате никто не пострадал.