Мужчина с лопатой атаковал своего работодателя на Ставрополье

Работодатель пострадал от рук своего подчиненного на Ставрополье. Подозреваемый нанес мужчине серию ударов лопатой.

В Ставропольском крае местный житель совершил нападение с лопатой на своего работодателя. Об этом рассказали 13 сентября в управлении МВД России по региону.

"Сотрудники полиции установили, что 44-летний местный житель должен был выполнять ремонтные работы дома у потерпевшего, однако постоянно откладывал обязательства из-за частого употребления спиртного"

– пресс-служба управления

Это не понравилось работодателю, который высказал претензии подозреваемому. В ответ тот схватил лопату и нанес ему несколько ударов по голове.

В отделе полиции дебошир признал свою вину. В ходе медэкспертизы было установлено, что работодателю был причинен легкий вред здоровью.

По данному факту завели уголовное дело.