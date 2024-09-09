Вестник Кавказа

Мужчина с лопатой атаковал своего работодателя на Ставрополье

Мужчина с лопатой атаковал своего работодателя на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работодатель пострадал от рук своего подчиненного на Ставрополье. Подозреваемый нанес мужчине серию ударов лопатой.

В Ставропольском крае местный житель совершил нападение с лопатой на своего работодателя. Об этом рассказали 13 сентября в управлении МВД России по региону.

"Сотрудники полиции установили, что 44-летний местный житель должен был выполнять ремонтные работы дома у потерпевшего, однако постоянно откладывал обязательства из-за частого употребления спиртного"

– пресс-служба управления

Это не понравилось работодателю, который высказал претензии подозреваемому. В ответ тот схватил лопату и нанес ему несколько ударов по голове.

В отделе полиции дебошир признал свою вину. В ходе медэкспертизы было установлено, что работодателю был причинен легкий вред здоровью. 

По данному факту завели уголовное дело.

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