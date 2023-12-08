Суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту начался на Ставрополье

Процесс о беспорядках в аэропорту дагестанской столицы, произошедших прошлой осенью, стартовал на Ставрополье. На скамье подсудимых оказались пять человек.

В четверг, 12 сентября, в Ставропольском крае начался процесс по делу о массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Рассмотрением дела занимается Андроповский райсуд.

Обвиняемым на этом процессе выступают пятеро жителей Дагестана.

Следствие полагает, что осенью 2023 года обвиняемые участвовали в беспорядках в аэропорту, начавшихся в связи с прилетом в столицу Дагестана самолета из Израиля. Они действовали на почве национальной вражды к израильским гражданам. Сумма ущерба составила свыше 24 млн рублей.